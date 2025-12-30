Schleswig-Holstein fördert barrierefreies Reisen

Kiel (dpa/lno) –

Schleswig-Holstein will sein Angebot im barrierefreien Tourismus stärken. Ein Baustein ist das bundesweite Informations- und Zertifizierungssystem «Reisen für Alle», für das das Land vom 1. Januar an eine Masterlizenz besitzt.

Es ermöglicht jedem Gast, die Eignung eines touristischen Angebotes für die jeweiligen Bedürfnisse eigenständig zu beurteilen, wie das für Tourismus zuständige Wirtschaftsministerium mitteilte.

«Reisen für Alle» biete Informationen über die Barrierefreiheit touristischer Angebote, die unter anderem von einer amtlichen Prüfstelle zusammengetragenen werden. Die Anbieter nehmen freiwillig teil. Bundesweit haben sich den Angaben zufolge bisher knapp 2.900 Betriebe zertifizieren lassen.

Tourismusminister Claus Ruhe Madsen (CDU) rief die Unternehmen im Land auf, an der Initiative teilzunehmen.«Ich bin überzeugt, dass barrierefreies Reisen nicht nur eine gesellschaftliche Verantwortung ist, sondern auch eine Chance für einen wirtschaftlichen und nachhaltigen Tourismus.» Gut zu findende und verlässliche Informationen seien die Basis dafür, Schleswig-Holstein als barrierearmes Ziel nach vorn zu bringen.