Schleswig-Holstein fährt Kitas und Schulen schneller hoch

Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holstein reagiert auf die erfolgreiche Eindämmung des Corona-Virus und fährt die Kita-Betreuung und den Schulunterricht schneller hoch als geplant. Das kündigten Ministerpräsident Daniel Günther, Bildungsministerin Karin Prien (beide CDU) und Familienminister Heiner Garg (FDP) am Mittwoch in Kiel an. Sie verwiesen auf die minimale Viruszirkulation, die die Lockerungen verantwortbar mache. Viele Familien, für die die Situation in den vergangen Wochen und Monaten ein Herkulesaufgabe gewesen sei, hätten darauf gewartet, sagte Günther.

Alle Grundschüler in Schleswig-Holstein sollen vom 8. Juni an wieder täglich im Klassenverband unterrichtet werden. Dabei werden die Abstandsregel nicht mehr gelten, wie Prien sagte. Die Hygieneregeln sollen aber weiterhin sorgsam beachtet werden.

In der letzten Woche vor den Sommerferien, die am 29. Juni in Schleswig-Holstein beginnen, sollen alle Schüler aller Schulen tageweise in ihrem Klassenverband zusammenkommen. Dies bedeute aber nicht, dass alle Schüler zur gleichen Zeit in der Schule sein werden, sagte Prien. Eine Regelbetrieb finde nicht statt.

Kinder könnten vom Unterricht abgemeldet werden, wenn diese oder ihre Eltern zu Risikogruppen gehörten, erläuterte Prien. Und auch wenn diese Gründe nicht vorlägen, könnten verunsicherte Eltern ihr Kind abmelden. Dies gelte bis zu den Sommerferien.

Der Regelbetrieb an allen Schulen soll nach den Sommerferien mit dem neuen Schuljahr am 10. August wieder starten. Prien betonte, auch dann würden weiterhin die Hygieneregeln gelten. Es werde an einem Gesamtkonzept gearbeitet.

Die wegen der Corona-Krise stark reduzierte Kita-Betreuung wird bereits vom 1. Juni an ein gutes Stück ausgeweitet. Die bisherige flexible Notbetreuung ende dann und es werde ein eingeschränkter Regelbetrieb starten, sagte Garg. Die Auslastung der Kitas könne dann von zuletzt etwa 30 Prozent auf rund 75 Prozent steigen.

Frühere Planungen sahen in einer jetzt übersprungenen Zwischenphase eine Erhöhung der Kita-Betreuung von 30 Prozent lediglich auf etwa 55 Prozent vor. Garg verwies auf die minimale Viruszirkulation, die das schnellere Ausweiten der Kinderbetreuung möglich mache.

Die Gruppengröße wird im eingeschränkten Regelbetrieb von zuletzt 10 auf 15 Kinder erhöht. Vorgesehen ist in der neuen Phase die Vollzeitbetreuung aller Vorschulkinder und aller Kinder mit heilpädagogischem Förderbedarf und/oder Sprachförderbedarf. Die Betreuung aller weiteren Kinder erfolgt in festen Gruppen tage- oder wochenweise im Wechsel. Die Detailsteuerung regeln die Einrichtungen.

Vom 22. Juni an soll der volle Regelbetrieb unter Auflagen und abhängig der infektionsepidemiologischen Gesamtsituation ermöglicht werden. Ausnahmen sind in der Woche bis zum 28. Juni möglich. Spätestens zum Beginn der Sommerferien soll die Rückkehr in den Regelbetrieb flächendeckend erfolgt sein.

Die Jamaika-Koalition einigte sich außerdem darauf, dass Jugendherbergen am 8. Juni wieder den Regelbetrieb aufnehmen können. Zurzeit ist nur ein sehr eingeschränkter Betrieb möglich. Es sollen auch Angebote der Kinder- und Jugenderholung und außerschulischer Bildungsangebote wieder umfassender ermöglicht werden, betonte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne). Die Landesregierung arbeite an einem Konzept, wie dieses unter den notwendigen Hygieneanforderungen umgesetzt werden kann. Dazu gehörten auch entsprechende Hygienekonzepte für Ferienfreizeiten.

«Wir vertrauen bei all diesen Schritten, dass die Bevölkerung dabei mitzieht und sich, wie in den vergangenen Wochen, weiterhin an die Hygiene- und Abstandsregelungen hält», sagte Günther. Die ersten Lockerungen im April hätten gezeigt, dass sich die Menschen in Schleswig-Holstein achtsam und vorsichtig verhalten hätten: «Dafür gilt allen ein großes Dankeschön», so der Ministerpräsident. Auch wenn sich die Ausbreitung des Coronavirus in Schleswig-Holstein glücklicherweise erheblich verlangsamt habe, werde die Lage weiterhin sehr genau beobachtet und analysiert.

Die SPD begrüßte die Öffnung von Kitas und Schulen, warnte aber auch, dass die Corona-Pandemie jederzeit zurückkommen könne. «Die Situation ist für viele Eltern längst nicht mehr tragbar», sagte die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli. Trotzdem müsse weiterhin die Gesundheit von Kindern und Personal im Fokus stehen. Eine Möglichkeit könnte die regelmäßige Testung der Erzieher sein, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Der schulpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Kai Vogel, forderte, die Landesregierung müsse die Kitas, die Schulen und ihre Träger bei der Umsetzung der Hygienekonzepte, beraten und unterstützen, ihnen aber auch einen umsetzbaren Rahmen vorgeben – «sonst geht es schief».