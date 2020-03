Schleswig-Holstein beginnt etappenweise die Strandkorbsaison

Strandkörbe am Nordseestrand von St.Peter-Ording. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

St. Peter-Ording (dpa/lno) – In Schleswig-Holstein startet jetzt etappenweise die Strandkorb-Saison. In St. Peter-Ording werden die ersten Strandkörbe bereits heute aufgestellt. In anderen Landesteilen müssen sich Gäste noch bis April gedulden. Im Nordseebad Büsum beginnt die Saison voraussichtlich in der Woche vor Ostern, wie Olaf Raffel vom Tourismus Marketing sagte. An der Ostsee sind nach Angaben des Landesverbandes der Strandkorbvermieter Grömitz und Timmendorfer Strand in der Regel die ersten Orte. So werden in Timmendorfer Strand nach Angaben des Tourismusdirektors ab 1. April Strandkörbe aufgestellt, in Grömitz laut Gemeindesprecher Thuan Nguyen ab dem 5. April.