Schlepperballett und Lichtshow beim Hafengeburtstag

Hamburg (dpa/lno) –

Am dritten Tag des 835. Hamburger Hafengeburtstags können sich Besucherinnen und Besucher auf einen altbewährten und einen ganz neuen Programmpunkt freuen. Am Samstagnachmittag (17.00 Uhr) zeigen die Hafenschlepper beim bekannten Schlepperballett wieder eine Choreografie zu Musik. In diesem Jahr schunkeln die PS-starken Schiffe unter anderem zu Stücken von Édith Piaf, Udo Lindenberg, Louis Armstrong und Coldplay.

Am Abend (22.15 Uhr) tritt der DJ Alle Farben auf der schwimmenden Ponton-Bühne auf, die in diesem Jahr erstmals beim Hafengeburtstag zum Einsatz kommt. Besonders in Szene gesetzt wird das Kreuzfahrtschiff «Aida prima», das hinter der Bühne anlegt. Eine Lichtshow mit rund 300 leuchtenden Drohnen wird das DJ-Set begleiten.

Das nach eigenen Angaben weltgrößte Hafenfest findet in diesem Jahr an vier Tagen statt. Partnerland ist Lettland.