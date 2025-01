Schlepper des havarierten Öltankers werden ausgetauscht

Sassnitz (dpa) –

Die Notschlepper, die den manövrierunfähigen Tanker «Eventin» rund fünf Kilometer vor der Küste bei Rügen in Position halten, sollen gegen kommerziellen Schlepper ausgetauscht werden. «Dies soll gewährleisten, dass die Notschlepper für potenzielle weitere Einsätze auf der Ostsee verfügbar sind», teilte das Havariekommando mit. Sonntagmittag wurde der Tanker von der «VB Meteor» und der «Baltic» auf Position gehalten. «Die staatliche „Bremen Fighter“ wurde bereits abgelöst», hieß es weiter. Ziel sei es, auch die «Baltic» noch auszutauschen.

Der 274 lange Tanker war am Freitag in der Ostsee nördlich von Rügen havariert. Weil alle Systeme an Bord ausgefallen waren, trieb das Schiff stundenlang manövrierunfähig in der Ostsee. Es hat rund 99.000 Tonnen Öl geladen. Dem Havariekommando zufolge ist das Schiff dicht. An Bord des derzeit stromlosen Tankers sind noch 24 Besatzungsmitglieder.

Die «Eventin» soll nun so lange auf der Position gehalten werden, bis über das weitere Vorgehen entschieden wurde. Dafür sei das Havariekommando mit der Reederei des Tankers in Kontakt. «Der Reeder hat angegeben, zwei Hochsee-Schlepper beauftragt zu haben, die das Schiff an einen Ort seiner Wahl bringen sollen.» Wann der Reeder diesen Plan umsetzen werde, sei derzeit noch nicht klar. «Die Ankunft der Schlepper hat die Reederei für Montag angekündigt.»