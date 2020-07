Schlei-Akademie startet trotz Corona

Kappeln (dpa/lno) – Am 6. Juli startet in Sundacker bei Kappeln trotz coronabedingter Einschränkungen zum dritten Mal die Schlei-Akademie. Die inklusive Sommerakademie für Bildende Kunst setzt sich nach eigenen Angaben für Barrierefreiheit, Inklusion und hochwertiges Kunstschaffen ein. Menschen mit Beeinträchtigungen stünden im Kunstbetrieb oftmals hinten an, sagte Akademieleiterin Christina Kohla. Sie will Barrieren im Bereich der Bildenden Kunst abbauen. Mit ihrem Konzept hat sich die Schlei-Akademie eigenen Angaben zufolge neben ihrem klassischen akademischen Auftrag vor allem dem Prinzip der Wertschätzung und Anerkennung von Vielfalt verpflichtet.

Die Palette der Kurse reicht von Malerei, Zeichnung und Bildhauerei bis hin zu Fotografie oder Kalligraphie. Auch in diesem Jahr bieten weniger bekannte und prominente Lehrkräfte wieder Kurse an. Es werden coronabedingt allerdings weniger Kurse sein. Auch die Zahl der Teilnehmer, die sich in den einzelnen Räumen aufhalten dürfen, ist kleiner als in den Vorjahren. Dennoch hofft Kohla auf ein lockeres, lustiges Zusammensein – nur dass man eben noch mehr in der Pflicht sei, aufeinander aufzupassen.

Mitmachen könne jeder, unabhängig etwa von Beeinträchtigung und künstlerischer Vorbildung.

Schlei-Akademie