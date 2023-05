Schlechtwetterfront zieht über Niedersachsen hinweg

Hannover (dpa/lni) –

Eine Unwetterfront mit Gewittern und Starkregen ist am Montagnachmittag vom Westen nach Osten über Niedersachsen und Bremen hinweggezogen. Dabei trafen die Gewitter einzelne Orte – in anderen Gebieten blieb es überwiegend trocken. Meldungen über den Einsatz von Feuerwehr oder Polizei gab es zunächst nicht. Starkregen wurde beispielsweise in der Stadt Zeven im Landkreis Rotenburg verzeichnet.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erließ eine amtliche Unwetterwarnung für die Landkreise Verden, Nienburg und Heidekreis, die bis 20.00 Uhr gelten sollte. Dort drohten schwere Gewitter, heftiger Starkregen und Hagel. Für andere Landkreise galt nicht die höchste Warnstufe, dort wurde vor «markantem Wetter» gewarnt. Eine Gewitterfront kam abends aus Nordrhein-Westfalen und zog südlich von Hannover durch.