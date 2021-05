Schlechtes Wetter für zahlreiche Übernachtungsgäste

Büsum (dpa/lno) – Die Unterkünfte sind in großen Teilen ausgebucht, aber bei viel Wind und Regenschauern sind die Tagestouristen in Schleswig-Holstein zu Beginn des Pfingstwochenendes überwiegend ausgeblieben. Viele Übernachtungsgäste seien dennoch froh, ihren Pfingsturlaub in Schleswig-Holstein verbringen zu können, berichteten Tourismus-Vertreter am Samstag auf dpa-Nachfrage. Demnach blieb die Lage in den Urlaubsorten durch das Ausbleiben der Tagesgäste entspannt. Die Corona-Regeln seien in Büsum und Grömitz, auf Fehmarn und am Timmendorfer Strand gut eingehalten und umgesetzt worden.

© dpa-infocom, dpa:210522-99-701551/2