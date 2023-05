Schlangen von Wahlwilligen vor türkischem Generalkonsulat

Hamburg (dpa/lno) –

Auch fünf Tage nach Beginn der Möglichkeit zur Stimmabgabe für die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei bilden sich vor dem Generalkonsulat in Hamburg noch lange Schlangen. Auf geschätzt gut 100 Metern standen am Dienstag Wahlwillige vor der diplomatischen Vertretung im Stadtteil Rotherbaum an, wie dpa-Reporter berichteten. Während in der Türkei selbst erst am 14. Mai gewählt wird, können die 1,5 Millionen in Deutschland lebende Wahlberechtigten bereits seit Donnerstag vergangener Woche abstimmen.

Das Generalkonsulat in der Hansestadt ist dabei auch für die Stimmabgabe der in Schleswig-Holstein lebenden Türken zuständig. Bei den vorherigen Parlaments- und Präsidentenwahlen 2018 waren nach Konsulatsangaben in beiden Bundesländern rund 84.000 Menschen stimmberechtigt.