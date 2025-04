Schlange in Altkleidercontainer gefunden

Bremervörde (dpa/lni) –

Für die Polizei ist sie das «Fundstück der Woche»: Eine Schlange, vermutlich eine Boa, ist in einem Altkleidercontainer in Bremervörde im Landkreis Rotenburg gefunden worden. Ein Mitarbeiter habe den Container entleert, dabei habe er die Schlange entdeckt – in einem zugeschnürten Kopfkissenbezug, teilte die Polizei mit. Vermutlich sei sie von ihrem Eigentümer ausgesetzt worden. Das Tier erhielt ein «neues adäquates Zuhause» in einer Wildtierauffangstation. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen auf den Eigentümer.