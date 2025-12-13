Schlagstock und unversteuerte E-Zigaretten entdeckt

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einer großangelegten Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 5 in Hamburg-Bergedorf hat die Polizei zusammen mit dem Zoll 67 Fahrzeuge überprüft. Das teilte ein Sprecher des Lagedienstes mit. In einem Wagen befand sich demnach ein Teleskopschlagstock, der als verbotene Waffe gilt. In einem weiteren Auto wurden 253 unversteuerte E-Zigaretten entdeckt. Gegen den Besitzer wird den Angaben zufolge nun wegen Steuerhinterziehung ermittelt.

Insgesamt 94 Personen wurden überprüft. Bei einem Fahrer besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Kontrolle dauerte von Freitag 16.00 Uhr bis etwa 1.00 Uhr nachts. Sie führte zu einer Spurverengung der B5, Fahrzeuge wurden in die Lohbrügger Kirchstraße geleitet.