Schlager warnt vor Malmö: «Ich kenne das Trauererlebnis»

Wolfsburgs Xaver Schlager auf dem Rasen. Foto: Peter Steffen/dpa/Archiv

Wolfsburg (dpa) – Der österreichische Fußball-Nationalspieler Xaver Schlager hat seinen Club VfL Wolfsburg vor dem nächsten Europa-League-Gegner Malmö FF aus Schweden gewarnt. «Ich komme aus Salzburg, ich kenne das Trauererlebnis», sagte der 22-Jährige vor Wolfsburger Journalisten (Montag). «Wir sind zweimal gegen sie ausgeschieden.»

Der österreichische Serienmeister Red Bull Salzburg scheiterte 2014 und 2015 zweimal nacheinander in der Champions-League-Qualifikation an dem schwedischen Spitzenclub. Schlager spielte im ersten Jahr noch in der Nachwuchsabteilung der Salzburger und war im zweiten Jahr an den FC Liefering ausgeliehen. «Das ist ein richtig unangenehmer Gegner, das wird eine verdammt schwierige Aufgabe», sagte Schlager vor den beiden Zwischenrunden-Spielen am 20. und 27. Februar.

Homepage des VfL Wolfsburg

Die Europa League bei uefa.com

Der Europa-League-Kader des VfL Wolfsburg

Die Europacup-Bilanz des VfL Wolfsburg

Daten zum Spiel

Der Europa-League-Kader von Malmö FF

Homepage von Malmö FF