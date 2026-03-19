Schlag ins Koma: Ex-Kampfsportler freigesprochen

Hamburg (dpa/lno) –

Das Hamburger Amtsgericht hat einen ehemaligen Kampfsportler vom Vorwurf freigesprochen, einen 60-Jährigen ins Koma geschlagen zu haben. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass bei dem Streit in einem Döner-Imbiss auf St. Pauli eine Notwehrlage vorgelegen habe, teilte eine Gerichtssprecherin nach dem Urteilsspruch mit.

In zwei weiteren Fällen sei der 31-Jährige, der als Mixed-Martial-Arts-Kämpfer bereits an Wettkämpfen teilgenommen hat, wegen Körperverletzungsdelikten schuldig gesprochen und zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung verurteilt worden.

60-Jähriger hatte Kampfsportler laut Zeugen in Imbiss belästigt

Die folgenreichste Tat mit dem 60-Jährigen hatte sich im August vergangenen Jahres ereignet. Der 31-Jährige war dem Gericht zufolge im Außenbereich des Imbisses in der Paul-Roosen-Straße mit dem 60-Jährigen in Streit geraten, weil dieser geraucht hatte, während er aß. Als der Angeklagte ins Innere der Gaststätte gegangen sei, um ungestört weiteressen zu können, sei ihm der laut Zeugen alkoholisierte 60-Jährige gefolgt, habe ihn beleidigt und mit dem Finger gedroht.

Daraufhin sei der Kampfsportler nach eigenen Angaben aufgestanden und habe den Mann weggestoßen, wodurch dieser ins Straucheln geraten und auf den Kopf gefallen sei. Zeugen hatten von einem Schlag mit der flachen Hand ins Gesicht des Mannes berichtet. Der 60-Jährige erlitt nach Gerichtsangaben ein Schädel-Hirn-Trauma mit multiplen Blutungen. Er liegt den Angaben zufolge im Koma und wird dauerhaft pflegebedürftig sein.

Bewährungsstrafe wegen weiterer Körperverletzungen

In einem anderen Fall hatte der 31-Jährige laut Anklage im Dezember 2023 in einem Bergedorfer Kampfsportcenter einen anderen Mann im Streit geschlagen und verletzt. Zudem wurde er wegen eines Faustschlags im Zusammenhang mit einem Streit um einen Parkplatz im Oktober 2024 verurteilt.