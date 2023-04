Schlag gegen Drogenhandel: Durchsuchungen und Festnahmen

Hannover (dpa/lni) –

Drogenfahnder haben bei Durchsuchungen im Raum Hannover und im Landkreis Hildesheim sechs mutmaßliche Rauschgiftschmuggler festgenommen. Außerdem seien digitale Datenträger, eine Geldzählmaschine, Messer, eine Machete, Sprengstoff, sechs Kilogramm Marihuana und etwa zehn Kilogramm Kokain sichergestellt worden, teilten das Landeskriminalamt Niedersachsen sowie das Zollfahndungsamt und die Staatsanwaltschaft Hannover am Donnerstag mit. Außerdem wurden 80.000 Euro Bargeld, hochwertige Uhren und eine Goldkette beschlagnahmt.

Es sei ein weiterer Schlag gegen den international organisierten Drogenhandel, teilten die Behörden mit. Die Aktion mit mehr als 200 Beamten knüpfe an ein Ermittlungsverfahren von 2022 an – nach der Auswertung verschlüsselter Kommunikation sei es gelungen, fünf weitere Beschuldigte im Alter von 28 bis 38 Jahren zu identifizieren. Untersuchungshaftbefehle wurden erlassen. Insgesamt 15 Objekte in der Region Hannover und im Landkreis Hildesheim wurden durchsucht.

Den fünf Beschuldigten wird den Angaben zufolge die Beteiligung an Einfuhr und Handel mit mehr als 170 Kilogramm Cannabis, etwa 150 Kilogramm Kokain, 20 Kilogramm Amphetaminen sowie Crystal und Ecstasy vorgeworfen. Der Straßenverkaufswert liegt demnach bei 5,2 Millionen Euro. Die Drogen bezogen die Beschuldigten aus Spanien, Belgien und den Niederlanden – als Zwischenhändler und Kuriere einer Gruppierung aus Hannover. Deren Mitglieder seien bereits in zahlreichen Verfahren zu hohen Freiheitsstrafen verurteilt worden.

Neben den fünf per Untersuchungshaftbefehl gesuchten Verdächtigen nahmen die Beamten einen weiteren Mann fest. Dieser komme als Betäubungsmittellieferant in Betracht. Alle sollten einem Haftrichter vorgeführt werden.