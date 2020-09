Schlag gegen Drogen-Bande: Drei Cannabis-Plantagen entdeckt

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Hildesheim (dpa/lni) – Polizisten haben bei einer Razzia gegen mutmaßliche Betreiber von Cannabis-Plantagen insgesamt 16 Wohnungen und Gebäude in Norddeutschland durchsucht. Sie fanden am Mittwoch unter anderem mehrere Hundert Cannabis-Pflanzen, 56 Kilogramm Marihuana, 3 Kilo Amphetamine sowie rund 165 000 Euro, wie die Staatsanwaltschaft Hildesheim mitteilte. In drei Gebäuden wurden professionelle Cannabis-Plantagen entdeckt.

Ihren Ausgangspunkt hatten die langwierigen Ermittlungen demnach in Elze nach einem Hinweis aus der Bevölkerung. Die örtliche Polizei stellte fest, dass in einem ehemaligen Landhandel am Bahnhof Aufbauarbeiten für eine Rauschgiftplantage liefen.

Anschließend identifizierte die Zentrale Kriminalinspektion Göttingen weitere Standorte in Niedersachsen. Mehrere Tatverdächtige sollen arbeitsteilig die Pflanzen bis zur Erntereife aufgezogen und mit dem Ertrag gewerbsmäßig gehandelt haben. Zehn Personen wurden vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, Cannabis-Anlagen in den Landkreisen Hildesheim, Hameln, Schaumburg, Cuxhaven und der Region Hannover betrieben zu haben.

