Schlafender Mann wird von Güterzug überfahren

Verden (dpa/lni) –

In Verden ist in der Nacht zum Mittwoch ein offenbar schlafender Mann von einem Güterzug erfasst worden und gestorben. Der 52-Jährige haben offenbar im Gleisbett direkt am Verdener Bahnhof geschlafen und sei gegen 2 Uhr von einem durchfahrenden Güterzug erfasst worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der Mann wurde dabei tödlich verletzt. Er sei noch am Unfallort gestorben.

Warum der Mann auf den Gleisen schlief, sei noch nicht geklärt, so die Sprecherin. «Die Ermittlungen dauern noch an.» Hinweise auf Fremdverschulden oder einen Suizid gebe es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Alles deute auf einen tragischen Unfall hin. Die Bahnstrecke war in Verden für mehrere Stunden voll gesperrt und wurde gegen 6.00 Uhr wieder freigegeben.