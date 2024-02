Schlägerei unter Teilnehmern mehrerer Kohltour-Gruppen

Bremen (dpa/lni) –

Teilnehmer mehrerer Kohltour-Gruppen haben sich in der Nacht zu Sonntag in Bremen geprügelt. Vier Beteiligte wurden bei dem Vorfall leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Etwa 30 Menschen sollen ersten Meldungen nach in die Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein, teilte die Polizei mit. Die Schlägerei ereignete sich in und vor einer Gaststätte. Es sei ein Pfefferspray eingesetzt worden, teilte die Polizei mit. Warum es zu dem Streit unter den Teilnehmern mehrerer Kohltour-Gruppen kam, war zunächst noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Wie viele verschiedene Gruppen an der Prügelei beteiligt waren, ist der Polizei nicht bekannt.

Bei Kohltouren handelt es sich um einen Brauch, der vor allem im Norden sehr verbreitet ist.