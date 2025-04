Schlägerei unter Fußball-Fans in Soltau

Soltau (dpa/lni) –

Weil sie nicht rechtzeitig zum Beginn des Zweitliga-Spiels beim Hamburger SV gekommen sind, ist es in Soltau zu einer Schlägerei unter Fans von Eintracht Braunschweig gekommen. Der Bus mit den Fußball-Anhängern an Bord hatte am Freitag einen Unfall, die Stimmung unter den Fans im Bus sei daraufhin aggressiver geworden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Busfahrer beendete deshalb die Fahrt in Soltau und setzte die Fans vor dem Bahnhof ab.

Dort kam es dann zu einer Auseinandersetzung unter den Braunschweig-Fans, die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an. Die Beamten brachten die Lage demnach schnell unter Kontrolle, drei Personen erlitten leichte Verletzungen. Laut Polizei verhielt sich die Gruppe dann zunehmend kooperativer, sodass sie mit einem Zug nach Braunschweig zurückfahren durften. Das Spiel verpassten die Fans allerdings.