Schlägerei in Hamburger S-Bahn mit zwei Verletzten

Eine S-Bahn der Linie S3 nach Stade fährt in den Hauptbahnhof in Hamburg ein. Daniel Reinhardt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Zwei Männer haben sich bei einer Schlägerei im Hamburger Stadtteil St. Pauli gegenseitig verletzt. Einsatzkräfte der Bundespolizei haben den 25- und den 31-Jährigen am Mittwochmittag am S-Bahnhof Landungsbrücken vorläufig festgenommen, wie es in einer Mitteilung am Donnerstag hieß. Den Angaben zufolge hatten sich die beiden in der fahrenden S-Bahn zunächst gestritten und dann aufeinander eingeschlagen. Sie verletzten sich dabei im Gesicht und an den Händen.

Beide lehnten den Angaben zufolge eine Behandlung durch Einsatzkräfte ab. Sie seien später mit einem Platzverweis für den Bahnhof Landungsbrücken wieder entlassen worden. Die Ermittlungen zur Ursache des Streits laufen. Zuvor hatte das Hamburger Abendblatt berichtet.