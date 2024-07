Schlägerei beim GTI-Treffen

Wolfsburg (dpa/lni) –

Beim dreitägigen GTI-Fanfest in Wolfsburg hat es eine Schlägerei zwischen einem Besucher und einem Sicherheitsmitarbeiter gegeben. Am Samstagabend hätten die Sicherheitskräfte Besucher aufgefordert, das Gelände zu verlassen, weil die Veranstaltung beendet sei, teilte die Polizei mit. Allerdings waren diese Besucher nicht einverstanden. Das Sicherheitspersonal habe sie in Ausübung des Hausrechts daher vom Gelände führen wollen. Dabei sei es zwischen einem Besucher und einem Sicherheitsmitarbeiter zu einer «wechselseitigen Körperverletzung» gekommen, teilte die Polizei mit. Strafanzeigen wurden gefertigt.

Zu dem Fanfest waren tausende von Anhängern nach Wolfsburg gekommen. Rund 1.000 Fans des sportlichen Golf-Modells reisten nach Angaben der Veranstalter im eigenen Golf GTI an und präsentierten ihre Fahrzeuge neben der Volkswagenarena.

VW hatte das Treffen nach der Absage des bisherigen Veranstaltungsortes am Wörthersee nach Wolfsburg verlegt. Zum Abschluss ist am Sonntag ein Autokorso mit rund 200 Autos quer über das VW-Werksgelände geplant.