Schlägerei an S-Bahnhof: Männer stürzen ins Gleisbett

Hamburg (dpa/lno) –

Zwei Männer sind bei einer Schlägerei am S-Bahnhof Reeperbahn in Hamburg ins Gleisbett gestürzt. Sie schlugen sich in der Nacht zum Freitag gegenseitig mit Fäusten gegen Kopf und Oberkörper, wie die Polizei berichtete. Dabei fielen sie auf die Gleise und kletterten zurück auf den Bahnsteig.

Nach Angaben der Polizei hätten sie jederzeit von einem einfahrenden Zug erfasst werden können. Bundespolizisten nahmen die Männer nach Zeugenhinweisen noch vor Ort fest. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, wollten die beiden nicht erklären.