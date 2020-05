Schlachthausmitarbeiter unter Corona-Quarantäne

Itzehoe (dpa/lno) – Bei ausländischen Schlachthofmitarbeitern in Kellinghusen im Kreis Steinburg hat sich die Zahl der nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus Infizierten auf 49 erhöht. Dies teilte die Kreisverwaltung am Sonntag auf ihrer Homepage mit. Zunächst hatte die NDR 1 Welle Nord berichtet. Allen Betroffenen gehe es den Umständen entsprechend gut. Einige litten unter leichten Symptomen wie Halskratzen oder leichtem Husten.

Insgesamt waren 108 Kontaktpersonen beprobt worden. Einige Ergebnisse stehen laut Kreisverwaltung noch aus. Die Betroffenen sind bei einem Schlachthof in der Nachbarstadt Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) beschäftigt. Ihre Wohnungen wurden für zwei Wochen unter Quarantäne gestellt.

Der Schlachthofbetreiber Vion kündigte an, wegen der Infektionen der Mitarbeiter eines Subunternehmens werde die Produktion in Bad Bramstedt gestoppt. Dies geschehe aus reiner Vorsicht und zum Schutz der Mitarbeiter. Vorgesehen sei, dass die Belegschaft zunächst in außerplanmäßige Betriebsferien geht.