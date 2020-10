Schlachtengpässe: Minister fordert NRW und Niedersachsen auf

Jan Philipp Albrecht (Grüne), Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Wegen der Engpässe bei den Schlachtkapazitäten aufgrund der Afrikanischen Schweinepest (ASP) und der Corona-Pandemie will Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht nun in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen vorsprechen. Nach einem Gespräch mit Vertretern der Schweinebranche in Kiel sagte der Grünen-Politiker am Dienstag, er sei zuversichtlich, die Kapazitäten im Norden auf hohem Niveau gewährleisten zu können. «Wir sind jedoch auf Schlachtkapazitäten außerhalb von Schleswig-Holstein angewiesen. Hier brauchen wir in Zeiten von Corona und der ASP auch in der Branche länderübergreifende Solidarität», sagte Albrecht. Deshalb werde er mit den Agrarressorts in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen Kontakt aufnehmen, wo Deutschlands größte Schlachtbetriebe ihren Hauptsitz haben.

Schleswig-Holsteins Bauernverband hatte vergangene Woche Alarm geschlagen, weil sich im Land ein Überhang an 30 000 Schlachtschweinen aufgebaut habe. Bund, Länder, Kreise und Fleischwirtschaft müssten schnell alles tun, um mehr Kapazitäten für Schlachtungen zu erschließen, forderte Verbandspräsident Werner Schwarz. Die Lage in den Betrieben sei dramatisch. Die Landwirte würden ihre schlachtreifen Schweine nicht los, seien aber dringend auf Einnahmen angewiesen.

Minister Albrecht sagte, etwa die Hälfte der in Schleswig-Holstein jährlich gemästeten 2,8 Millionen Schweine werde außerhalb des Landes geschlachtet. Im Norden selbst gebe es mit Tönnies in Kellinghusen nur einen Schlachtbetrieb, der mehr als 500 Tiere in der Woche verarbeite. Grund für den Rückstau seien zum Teil die coronabedingten Hygienemaßnahmen bei der Zerlegung der Tiere.

«Zentrale Bedeutung hat für uns der Tierschutz, durch die Engpässe bei der Schlachtung werden die Tiere zu schwer und die Ställe zu eng», sagte Albrecht. Eine Verkleinerung der Bestände sei aufgrund der langen Tragzeit der Sauen keine kurzfristige Option. «Am Ende bleiben uns die konsequente ASP-Prävention und die strikte Befolgung der Corona-Auflagen in den Schlachtbetrieben als die effektivsten Mittel, um die Situation der Schweinehaltung in Schleswig-Holstein abzusichern», erklärte Albrecht.