«Schippermütz und feiner Zwirn»: Neue Schau im MKdW

Alkersum (dpa/lno) –

Das Museum Kunst der Westküste (MKdW) in Alkersum auf Föhr zeigt von Sonntag an in der Ausstellung «Schippermütz und feiner Zwirn» Fotografien von Friedrich Wilhelm «Fide» Struck (1901-1985) aus den Jahren 1930 bis 1933. Strucks Aufnahmen seien Zeugnisse der vielschichtigen Amateur- und Arbeiterfotografie der ausgehenden Weimarer Republik, die durch wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Zerrissenheit geprägt ist, teilte das Museum mit.

Die Aufnahmen zeigen den Alltag der Arbeiterinnen und Arbeiter in Altona, Hamburg und an der Westküste. «Empathisch rückte er Werft- und Hafenarbeiter, Fisch- und Marktverkäuferinnen oder Krabbenfischer in den Blick.»

Rund 3000 Glas- und Filmnegative verstaute Struck den Angaben zufolge 1941 in einem Holzkoffer. Erst 2015, nach 74 Jahren, wurde dieser Koffer wieder geöffnet − von seinem Sohn, dem Filmemacher Thomas Struck. Die Ausstellung im MKdW ist bis zum 8. September 2024 zu sehen und präsentiert rund 60 der Schwarz-Weiß-Fotografien.