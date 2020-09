Schimpansen Lobo und Lome im Zoo Osnabrück umgezogen

Osnabrück (dpa/lni) – Zwei Schimpansen-Brüder haben sich nach ihrem Einzug im Zoo Osnabrück in die Gruppe ihrer Artgenossen eingefügt. Das teilte eine Sprecherin des Zoos am Dienstag mit. Lobo und Lome, die vor Kurzem vom Zoo Leipzig nach Osnabrück kamen, leben nun mit den fünf Weibchen und drei Jungtieren zusammen. Die 16 und 19 Jahre alten Neuzugänge sollen Ruhe in das komplexe, aber ungefestigte Sozialgefüge der Westafrikanischen Schimpansen in Osnabrück bringen.

Die Tierpfleger und Biologen mussten Fingerspitzengefühl bei der Vergesellschaftung zeigen, wie es in der Mitteilung hieß. Erst als das ranghöchste Weibchen die beiden bei Zusammenkünften mit ihren Jungtieren akzeptierte, lernten sie die anderen Artgenossen allein oder in kleinen Gruppen kennen. «Nach fünf Tagen konnten wir alle Schimpansen das erste Mal im Haus zusammenlassen – für uns war das ein großer Erfolg», wird Tierpfleger Wolfgang Festl zitiert.

