Schimmelbauer bis 2023 bei Hamburgs Bundesliga-Handballern

Hamburg (dpa/lno) – Linksaußen Tobias Schimmelbauer hat seinen Vertrag beim Handball-Bundesligisten HSV Hamburg verlängert. Wie der Club am Freitag mitteilte, bleibt der 34-Jährige bis zum 30. Juni 2023 in der Hansestadt. Das alte Arbeitspapier wäre am Ende der aktuellen Saison ausgelaufen.

Schimmelbauer war 2019 vom TVB Stuttgart an die Elbe gewechselt. In der laufenden Spielzeit kam der Linksaußen in 16 Liga-Spielen zum Einsatz, erzielte dabei 16 Tore und gehört durch sein körperliches und robustes Spiel zu den Leistungsträgern in der Hamburger Deckung.

