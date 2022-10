Schimmel im Hartweizengrieß: Unternehmen ruft Produkt zurück

Braunschweig/Magdeburg (dpa) – Die Polizei in Braunschweig und Magdeburg will ihre Zusammenarbeit vertiefen. «Kriminalität kennt keine Ländergrenzen», sagte der Braunschweiger Polizeipräsident Michael Pientka am Mittwoch. So soll es in Zukunft... Mehr lesen