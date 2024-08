Schildkröte in Rinteln gefunden

Rinteln (dpa/lni) –

Eine Passantin hat in Rinteln (Kreis Schaumburg) eine Schildkröte gefunden. Das Reptil habe friedlich im Gras gesessen, als es der Gassigängerin auffiel, teilte die Polizei mit. Der Fundort liegt demnach südlich der Sassenbergschen Kiesteiche.

Alarmierte Polizisten nahmen die Wasserschildkröte in ihre Obhut und brachten sie später in die Wildtier- und Artenschutzstation in Sachsenhagen. Dort lebe das Tier nun zunächst. Wie das Reptil zu den Seen gelangte, ist indes unklar. Fest stehe aber, dass es sich um keine heimische Tierart handele, teilte die Polizei mit.