Schildkröte an Bundesstraße – Polizisten kümmern sich

Am Fahrbahnrand der Bundesstraße 5 ist in Nordfriesland eine Schildkröte entlanggelaufen. Polizisten haben die Griechische Landschildkröte in Risum-Lindholm während einer Streifenfahrt entdeckt, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion in Flensburg mitteilte. Die Beamten nahmen das Reptil am Mittwochnachmittag mit auf die Wache in Niebüll und versorgten es. Nun wird nach den Besitzern der Landschildkröte gesucht.

Griechische Landschildkröten sind beliebte Haustiere. Sie können in menschlicher Obhut bis zu 100 Jahre alt werden. Die äußerlich robust erscheinenden Tiere benötigen laut dem Naturschutzbund (Nabu) für ein artgerechtes Leben ein vernünftiges Gehege, das ausbruchsicher umzäunt sein muss. Auch einen hohen Maschendrahtzaun können sie demzufolge überklettern.