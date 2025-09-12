Schiffsparade und Feuerwerk – Hamburg Cruise Days beginnen

Hamburg (dpa/lno) –

Mit der Fahrt des Kreuzfahrtschiffs «Vasco Da Gama» entlang des Hamburger Hafens haben am Freitagabend die 10. Hamburg Cruise Days begonnen. Während der Fahrt wurde Feuerwerk über dem Hafen gezündet. Entlang der Elbe öffneten schon am Nachmittag Stände.

Die «Vasco Da Gama» ist laut Steckbrief 219 Meter lang, also nahezu dreimal so lang wie die Rolltreppe der Elbphilharmonie, und 31 Meter breit. Das Schiff wurde 1993 in Dienst gestellt. Es bietet rund 1.000 Passagieren Platz.

Die Cruise Days sind eine Werbeveranstaltung der Kreuzfahrtbranche. Bis Sonntag werden insgesamt acht Kreuzfahrtschiffe erwartet. Einige Anhänger der Klimaschutzgruppe Extinction Rebellion protestierten vor Beginn der Cruise Days gegen die Veranstaltung, die alle zwei Jahre gefeiert wird.