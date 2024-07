Schiffshallen-Brand in Schacht-Audorf – Hauptfeuer gelöscht

Die Feuerwehr hofft auf ein Einsatzende am Vormittag. Daniel Bockwoldt/dpa

Schacht-Audorf (dpa/lno) –

Nach stundenlangem Einsatz hat die Feuerwehr am Morgen das Hauptfeuer auf dem Gelände der Werft Lürssen-Kröger in Schacht-Audorf gelöscht. «Wir hoffen, auch die Nachlöscharbeiten am Vormittag abzuschließen», sagte ein Feuerwehrsprecher.

Am Dienstagvormittag war aus bislang unbekannten Gründen in einer Schiffshalle der auf den Bau von Luxusjachten spezialisierten Werft ein Feuer ausgebrochen und hat einen hohen Sachschaden verursacht. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von etwa 400 Einsatzkräften vor Ort.