Schiffscrew findet Schüler-Flaschenpost

Die Jungen und Mädchen hatten die Flasche in der Bremer Überseestadt auf die Reise geschickt.

Ein handgeschriebener Brief, 22 Zeichnungen und kleine Botschaften: Eine Schiffscrew hat eine Flaschenpost in der Weser entdeckt, die im vergangenen Jahr von einer Bremer Grundschulklasse auf die Reise geschickt worden war. «So eine prall und bunt gefüllte Flasche ist uns sofort aufgefallen», schrieb die Crew des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Weser-Jade-Nordsee an die Schülerinnen und Schüler.

Im April vergangenen Jahres hatte die Grundschulklasse die Flasche in der Bremer Überseestadt auf Reisen geschickt – und auf eine Antwort gehofft. Diese kam schließlich nach den Sommerferien von der Crew: «Bei unserer Arbeit auf dem Arbeitsschiff „DREYE“ haben wir am Ufer der Ziegeninsel (nahe Lankenhauer Höft) eure Post gefunden und uns riesig über eure schönen Bilder gefreut», heißt es weiter in dem Brief an die Klasse.

Mitte September möchte die Crew die Klasse – die sich die «Tintenfischgruppe 1a» nannte – besuchen und sich noch einmal persönlich für die besondere Post bedanken.