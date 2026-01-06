Schifffahrtsamt warnt vor Eisbildung entlang der Ostseeküste

Kiel/Rostock (dpa) –

Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee warnt Schiffs- und Bootsführer vor möglicher Eisbildung entlang der deutschen Ostseeküste. Von Flensburg bis zur deutsch-polnischen Grenze müsse unter anderem auf geschützten Gewässern, aber auch anderswo damit gerechnet werden. «Die Schifffahrt wird hiermit aufgefordert, die vereisten Gewässer nur mit Fahrzeugen zu befahren, die hierfür geeignet sind.»

Als geschützte Bereiche gelten etwa Boddengewässer, Hafenbecken oder andere Küstengewässer, die teils vom Meer abgegrenzt, eher windgeschützt und flacher sind und weniger Wasseraustausch mit dem offenen Meer haben.

Die Warnung gilt seit Anfang der Woche bis Ende April. Schiffsverkehr-Teilnehmer sollten zudem vorsichtig navigieren, da Tonnen unter anderem vertrieben oder auch gekentert sein könnten. Mögliche Restriktionen würden gesondert bekannt gemacht.

Laut aktuellem Eisbericht für die Ostsee des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) gibt es an einigen geschützten Stellen Neueis, etwa bei Flensburg, in der Schlei, im Rostocker Stadthafen, bei Barth, in Greifswald-Wiek und im Peenestrom. Durch den anhaltenden Frost bleibe das Eis bestehen und es bilde sich weiteres.