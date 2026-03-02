Schiffe kollidieren auf dem Nord-Ostsee-Kanal

Schafstedt (dpa/lno) –

Zwei Mehrzweckschiffe sind auf dem Nord-Ostsee-Kanal bei Schafstedt (Kreis Dithmarschen) zusammengestoßen. Eines der beiden Schiffe geriet am frühen Samstagmorgen beim Einlaufen in die Ausweiche Dückerswisch aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache außer Kontrolle und lag anschließend quer im Kanal, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Schiffsführer des entgegenkommenden Schiffes leitete demnach zwar ein Voll-Zurück-Manöver ein, konnte die Kollision jedoch nicht mehr verhindern.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Auch Wassereinbrüche oder austretende Betriebsstoffe stellten die Einsatzkräfte den Angaben zufolge nicht fest. Aufgrund der Schäden an beiden Schiffen ordnete die Berufsgenossenschaft Verkehr zunächst für beide Schiffe ein Weiterfahrverbot an. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.