Schiffbauhalle verändert Stadtbild: Madsen besucht Werften

Kiel (dpa/lno) –

Ein großer Neubau am Ostufer der Kieler Förde verändert das Stadtbild. Die Werft TKMS thyssenkrupp Marine Systems lässt dort eine neue Schiffbauhalle bauen. Sie wird 170 Meter lang, 70 Meter breit und 33 Meter hoch. Dort sollen ab 2023 U-Boote gebaut werden. Die Schiffbauhalle, die mittlerweile im fünften Obergeschoss angekommen ist, ist Teil eines Standortkonzeptes, in das die thyssenkrupp AG rund 250 Millionen Euro investiert. Am Freitag wird Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) die Werft ebenso besuchen wie die benachbarte Werft German Naval Yards und die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft.

TKMS hat von Norwegen und Deutschland Aufträge zum Bau von sechs U-Booten der HDW-Klasse 212 CD bekommen. Die neue Schiffbauhalle wird damit nach Werftangaben gut ausgelastet sein. Das letzte U-Boot soll nach derzeitigem Stand 2034 ausgeliefert werden. Die Grundsteinlegung für die neue Halle war vor einem Jahr, die Übergabe ist für Ende Juni nächsten Jahres vorgesehen. Der Bau sei voll im Zeitplan, sagte ein Sprecher.

Die Bruttogeschossfläche beträgt laut TKMS rund 15.000 Quadratmeter. Rund 300 Beschäftigte können im Schichtbetrieb in der Halle arbeiten, die auf rund 1200 Pfählen errichtet wird.