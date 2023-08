Schiff verliert im Hafen in Lingen vermutlich N-Parrafin

Lingen (dpa/lni) –

Aus einem Schiff im Hafen der BP Europa Raffinerie in Lingen ist am Montagnachmittag vermutlich der Stoff N-Parrafin ausgelaufen. Es wurden Ölsperren ausgelegt, damit der Stoff nicht in die Ems fließt. «Von der Betriebsfeuerwehr wurde uns gesagt, dass der Stoff wenig toxisch und umweltgefährdend ist», sagte ein Polizeisprecher in Lingen. Die Ursache war zunächst unklar. Kräfte der Werksfeuerwehr, Polizei und Wasserschutzpolizei waren vor Ort.