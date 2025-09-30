Schiff rammt Brücke in Osnabrück – Kapitän leicht verletzt

Polizei im Einsatz: In Osnabrück kam es zu einem Schiffsunfall auf dem Stichkanal. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Osnabrück (dpa/lni) –

Auf dem Stichkanal in Osnabrück hat ein Schiff eine Brücke gerammt. Dabei wurde eine unter der Brücke verlaufende Wasserleitung beschädigt, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Führerhaus des Schiffs wurde stark in Mitleidenschaft gezogen, die Scheiben zerbarsten. Der Kapitän erlitt leichte Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen könnte das Schiff zu wenig Tiefgang gehabt haben und deshalb unter der Brücke hindurchgefahren sein. Es sei vermutlich fahrbereit, habe aber eine eingedellte Front. Alkohol sei nicht im Spiel gewesen, hieß es weiter.

Die Brücke wurde vorsorglich gesperrt. «Fraglich ist, wie es mit der Statik der Brücke aussieht», sagte der Sprecher. Weil viele Autos im Frühverkehr die Verbindung nutzen, kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich des Hafens. Mitarbeiter der Stadtwerke und Statiker prüften nun die Schäden.