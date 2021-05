Schiff kollidiert mit Schleusenanlage in Brunsbüttel

Der Schriftzug «Unfall» leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Brunsbüttel (dpa/lno) – Ein Seeschiff ist in der Schleusenanlage Brunsbüttel gegen mindestens einen Dalben gefahren, weil der Schiffsführer die Strömung nicht richtig eingeschätzt und falsch gesteuert hatte. Der Pfahl zur Markierung der Fahrrinne sei dabei beschädigt worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das niederländische Motorschiff blieb in der Nacht zu Dienstag dagegen offensichtlich unversehrt und konnte seine Reise Richtung Dänemark nach den Seeunfallermittlungen fortsetzen.

© dpa-infocom, dpa:210511-99-550204/2

Mitteilung der Polizei