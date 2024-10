«Schietwetter» in Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Der Donnerstag beginnt in Hamburg und Schleswig-Holstein regnerisch und windig. Im Tagesverlauf lässt der Regen nach, vereinzelt sind auch Gewitter möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um 14 Grad. An der Nordsee seien Sturmböen zu erwarten.

In der Nacht zum Freitag soll es an den Küsten windig bleiben, mit weiteren Schauern an der Nordsee. Die Temperaturen sinken auf 9 Grad an der Küste und 5 Grad im Landesinneren. Am Freitag bleibt es laut DWD bedeckt und es sind weitere Schauer zu erwarten sowie mäßiger, in Böen stark auffrischender Wind, besonders an der See. Die Tageshöchstwerte liegen bei 13 Grad.