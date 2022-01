Schierker Wintersportwochen starten ohne Schnee

Schierke (dpa) – In Schierke im Harz dreht sich in den kommenden drei Wochen alles um Wintersport und Winterspaß. Bis zum 19. Februar seien 43 Veranstaltungen im Rahmen der Schierker Wintersportwochen geplant, sagte Andreas Meling, Geschäftsführer der Wernigerode Tourismus GmbH, nach der Eröffnung am Sonntag. Am 19. Februar enden in Sachsen-Anhalt auch die Winterferien, die am 12. Februar beginnen.

Urlauber und Ausflügler könnten sich während der Wintersportwochen unter anderem auf Eislaufen, Eisstockschießen, Schneeschuhtouren, ein Iglufest, Wanderungen und Vorträge freuen, hieß es. Schierke am Fuße des 1141 hohen Brockens ist ein Ortsteil der Stadt Wernigerode und einer der Tourismushochburgen im Harz.

Am Eröffnungswochenende habe sich das Wetter allerdings alles andere als winterlich präsentiert, so Meling. Sturmtief «Nadia» habe den Start begleitet, auf Schnee hatten die Organisatoren vergeblich gehofft. Höhepunkt sei am Sonntag ein «Schnupperrodeln» auf der im Vorjahr eröffneten Rennrodelbahn am Barenberg gewesen. Sie ist etwa 300 Meter lang. «Es war ein Rodeln auf Rollen», sagte Meling. Hunderte Besucher waren gekommen.

© dpa-infocom, dpa:220130-99-905737/3

Schierker Wintersportwochen