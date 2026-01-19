Schiedsrichter ist nun Bürgermeister der Ostsee-Insel Poel

Insel Poel (dpa) –

Florian Lechner ist unter anderem als Schiedsrichter aus der 2. Fußball-Bundesliga bekannt: Nun ist er auch frisch gewählter Bürgermeister der mecklenburgischen Ostsee-Insel Poel. Mit fast 53 Prozent der gültigen Stimmen wurde der SPD-Politiker im ersten Wahlgang gewählt, wie die Gemeinde bestätigte. Laut Lechner hilft ihm seine Erfahrung auf dem Platz auch in der Politik: «Ja, absolut.» Er habe im Wahlkampf erlebt, dass es große Parallelen gebe.

«Es geht natürlich in beiden Fällen darum, Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen und für das, was man sagt, auch geradezustehen am Ende des Tages.» Zuvor hatten Medien über seine Wahl berichtet.

Auch Einsätze in der Bundesliga

Der 34-Jährige arbeitet bislang in der Staatskanzlei in Schwerin, bevor er Mitte Mai die Amtsgeschäfte auf Poel übernimmt. Er lebt eigener Aussage nach auch auf der Insel und ist seit gut 18 Jahren beim Poeler SV. Man müsse als Schiedsrichter in einem Verein gemeldet sein. Neben Zweitliga-Partien pfeife er auch in der 3. Liga. Hinzu kämen Einsätze in der Bundesliga als vierter Offizieller oder Videoassistent.

Bei der Wahl am Sonntag setzte Lechner sich gegen die Einzelbewerberinnen Doreen Heydenbluth-Peters und Aenne Möller durch. Die bisherige Bürgermeisterin Gabriele Richter (parteilos) war nicht wieder angetreten. «Jeder Sieg ist eine tolle Sache, aber noch schwerer, wenn es gleich im ersten Durchgang funktioniert. Damit rechnet man natürlich nicht», freute sich Lechner.