Scheunenbrand in Twistringen: 100.000 Euro Schaden

Twistringen (dpa/lni) –

Eine Scheune in Twistringen (Landkreis Diepholz) ist in der Nacht zum Samstag komplett niedergebrannt. Dabei entstand auf dem Grundstück eines landwirtschaftlichen Hofs ein Sachschaden von rund 100.000 Euro, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Die Bewohner des benachbarten Wohnhauses brachten sich unverletzt in Sicherheit.

Den Angaben zufolge stand die Scheune beim Eintreffen der knapp 100 Einsatzkräfte bereits vollständig in Flammen. Unter anderem ein darin parkender Traktor brannte aus. Ein Auto sowie das Wohnhaus wurden durch die Nähe zum Feuer beschädigt. Wie es zu dem Brand kam, blieb zunächst unklar.