Scheunenbrand in Schierensee: Ein Mitarbeiter verletzt

Schierensee (dpa/lno) –

In einer Scheune im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Ein Mitarbeiter habe Verbrennungen davongetragen. Die Ursache für das Feuer in dem rund 30×120 Meter großen Gebäude in Schierensee sei bislang unklar, teilte die Feuerwehr mit. Der Mitarbeiter sei mit Verbrennungen an der Hand und im Nackenbereich in eine Klinik gebracht worden. Rund 220 Einsatzkräfte waren den Angaben zufolge am späten Abend noch im Einsatz. Das Feuer sei unter Kontrolle. Die Einsatzdauer war laut Feuerwehr noch nicht absehbar.