Scheunen in Brand: Mehr als 300.000 Euro Schaden

Lüchow-Dannenberg (dpa/lni) –

Bei einem Brand zweier Scheunen in Clenze (Landkreis Lüchow-Dannenberg) ist ein Sachschaden in Höhe von mehr als 300.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich das Feuer am frühen Montagabend ausgebreitet und unter anderem einen Teleskoplader zerstört. Etwa 30 Rinder und Kälber konnten laut Feuerwehr rechtzeitig von dem Landwirt aus einem angrenzenden Stall gerettet werden. Das Wohngebäude auf dem Nachbargrundstück blieb unversehrt. Mehr als 130 Feuerwehrkräfte waren bis spät in die Nacht im Einsatz. Die Brandursache war am Dienstagmorgen noch nicht bekannt. Ein technischer Defekt kann nach Angaben der Polizei vorerst aber nicht ausgeschlossen werden.