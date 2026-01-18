Scheune in Ostholstein abgebrannt – Millionenschaden

Göhl (dpa/lno) –

Bei dem Brand einer Scheune auf einem Bauernhof in Göhl (Kreis Ostholstein) ist am Samstag ein Schaden in siebenstelliger Höhe entstanden. Wie eine Sprecherin der Polizei am Sonntag mitteilte, wurden bei dem Feuer unter anderem mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge zerstört, die in der Scheune gelagert wurden. Teile des Gebäudes wurden mit einem Bagger eingerissen, um Glutnester zu finden. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen noch am Samstag löschen.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde am Samstag im Bereich Göhl eine Warnung an die Bevölkerung herausgegeben. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Die Polizei konnte bislang noch keine Angaben zur Brandursache machen. Die Ermittlungen laufen.