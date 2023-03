Trebel (dpa/lni) –

Bei einem Brand in einer großen Scheune im Landkreis Lüchow-Dannenberg ist ein Sachschaden von mehr als einer Million Euro entstanden. Das Feuer in der Halle mit landwirtschaftlichen Maschinen und einem Getreidelager war am Montagmittag in Trebel ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr war den Angaben zufolge mit einem Großaufgebot vor Ort und löschte das Feuer. Die Brandursache werde ermittelt.