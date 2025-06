Scheune brennt im Landkreis Steinburg

Im Kreis Steinburg steht am Samstagvormittag eine Scheune in Flammen. (Symbolbild) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hohenfelde (dpa/lno) –

Auf einem Bauernhof in Hohenfelde (Landkreis Steinburg) hat es in einer Scheune gebrannt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, begann der Brand am Samstagvormittag in einem Anbau und griff dann auf die Scheune über. Menschen oder Tiere wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Laut den Angaben wurde das Gebäude zur Lagerung von Fahrrädern genutzt.

80 Einsatzkräfte der Feuerwehr beteiligten sich an den Löscharbeiten. Ein Sprecher der Polizei teilte auf Anfrage mit, dass es sich bei dem Feuer vermutlich nicht um Brandstiftung handelte. Nach erstem Ermittlungsstand wird der Sachschaden auf eine niedrige fünfstellige Zahl geschätzt.