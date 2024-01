Scheitelwasserstände teils erreicht – nur langsam Abfluss

Hannover (dpa) –

Nach einem Wiederanstieg des Hochwassers an einigen Flüssen in Niedersachsen rechnen Experten damit, dass die Scheitelstände vielerorts erreicht sind. Allerdings sollen die Wasserstände vorerst auf hohem Niveau stagnieren oder nur langsam fallen, wie aus dem Lagebericht der Hochwasservorhersagezentrale des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) am Samstag hervorgeht. Noch immer meldeten zahlreiche Pegel im Land weiterhin die höchste Meldestufe drei – betroffen sind weiterhin die Einzugsgebiete von Aller, Leine, Oker, Hase, Hunte und Weser.

An den Flüssen Hunte und Hase stiegen die Wasserstände nach Regen zuletzt wieder an. Am Hunte-Pegel in Huntlosen im Landkreis Oldenburg sei der Hochwasserscheitel aber inzwischen erreicht. Nun sollte der Pegelstand der Hunte langsam fallen. «Gleiches gilt auch für den Ober- und Mittellauf der Flüsse im Flussgebiet der Hase», heißt es in dem Bericht. Im Unterlauf der Hase seien die Scheitel nahezu erreicht.

Für die Hochwasserlage an Aller, Leine und Oker zeichnet sich laut den Experten eine Entspannung ab, da ab Sonntag kaum noch neue Niederschläge vorhergesagt seien. Hoch sollten Wasserstände in der Aller und Leine aber noch bis nächste Woche bleiben, hieß es.

An der Weser wurden die Scheitelwasserstände zwischen Hann. Münden und Höxter inzwischen erreicht. Weiter flussabwärts könnten die Pegelstände an der Oberweser noch einmal ansteigen. «Die Scheitelwasserstände werden hier voraussichtlich am Wochenende erreicht», teilte die Hochwasservorhersagezentrale mit.