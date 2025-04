Schauspielstars beim Hamburger Theater Festival

Hamburg (dpa/lno) –

Von Caroline Peters bis Ulrich Matthes: Beim diesjährigen Hamburger Theater Festival vom 2. Mai bis zum 26. Juni sind wieder zahlreiche Schauspielstars live auf den Bühnen der Stadt zu erleben. Eröffnet wird das Festival im Thalia Theater mit Sartres «Die schmutzigen Hände», eine Produktion vom Schauspielhaus Zürich, Regie führt Jan Bosse.

Im Schauspielhaus wird «Ich weiß nicht, was ein Ort ist, ich kenne nur seinen Preis (Manzini-Studien)» von René Pollesch gezeigt, eine Produktion der Berliner Volksbühne mit Martin Wuttke, Kathrin Angerer und Marie Rosa Tietjen. Burgschauspieler Nicholas Ofczarek ist am 27. Mai gemeinsam mit der Tiroler Musicbanda Franui in Thomas Bernhards «Holzfällen» auf Kampnagel zu sehen.

Brechts «Dreigroschenoper» in der Regie von Barrie Kosky

Zum zweiten Mal zeigt das Festival eine Inszenierung des weltweit gefeierten Regisseurs Barrie Kosky: Seine Inszenierung von Bertolt Brechts «Dreigroschenoper» war schon in Amsterdam, Adelaide, Rom, Edinburgh und New York zu sehen. Die Schauspieler Maren Eggert, Ulrich Matthes und Bernd Moss stehen in dem Stück «Das Dinner» nach dem Roman «Angerichtet» von Herman Koch im Thalia Theater auf der Bühne.

Der Puppenspieler Nikolaus Habjan, aus­gezeichnet mit dem Nestroy-Theater­preis, widmet sich wieder der Zeit des Nationalsozialismus: diesmal geht es um den Aspekt des Künstlers als Mitläufer – mit dem Dirigenten Karl Böhm (1894-1981) als Protagonisten. Caroline Peters spielt in Marius von Mayenburgs jüngstem Stück «Egal» an der Seite ihres Schauspielkollegen Michael Wächter. Das Stück feierte am 15. Februar deutschsprachige Erstauffüh­rung in Wien und ist nun zum ersten Mal in Hamburg zu erleben.