Schauspielhaus startet mit Brecht in neue Saison

Schauspieler Joachim Meyerhoff steht zur Eröffnung der Saison am Schauspielhaus in Hamburg auf der Bühne. Jens Kalaene/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Mit einer Brecht-Inszenierung in der Regie von Intendantin Karin Beier startet die neue Saison am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Heute Abend (19.30 Uhr) hat «Herr Puntila und sein Knecht Matti» Premiere.

Für das Volksstück hatte Brecht im finnischen Exil Erzählungen und einen Stückentwurf von Hella Wuolijoki überarbeitet. Ein dem Alkohol verfallender Gutsbesitzer äußert sich darin bei entsprechendem Pegel leutselig und moralisch seinen Mitmenschen gegenüber – die ihm Untergebenen eingeschlossen. Seinen Chauffeur Matti hält er für den Inbegriff der Aufrichtigkeit, unterstellt ihm gleichzeitig aber auch, als Anhänger linker Gedanken eine Gefahr für die Gesellschaft zu sein. In nüchternen Momenten wird Puntila zum erbarmungslosen Herrenmenschen.

Mit Joachim Meyerhoff, Kristof Van Boven und Lilith Stangenberg ist die Inszenierung hochkarätig besetzt. In der zurückliegenden Saison wurde das Schauspielhaus von der Fachzeitschrift «Theater heute» als «Theater des Jahres» ausgezeichnet.